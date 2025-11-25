夫婦げんかの末、妻の足の甲をはさみで刺してけがをさせたとして、50代の夫が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、熊本市南区八幡の無職、寺町真輝容疑者（53）です。 警察の調べによりますと、寺町容疑者は、25日午前6時50分ごろ、自宅で、妻の足の甲をはさみで刺して、けがをさせた疑いが持たれています。 「はさみで夫から足を刺されました」と妻から110番通報があり、かけつけた警察が現行犯逮捕しました。