巨人・平内龍太投手が２５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸５００万円減の２７００万円（推定）でサインした。大卒５年目の今季は１２登板で１勝１敗１ホールド、防御率５・７４。球団から「数字を見ての通り。登板数も少なかった。防御率も悪いし、失点する試合が多かった」との話があったといい「もう、その通りだと思います。僕も同じ考えです」と悔しさをにじませた。２０年のドラ１右腕も来季が６年目。「