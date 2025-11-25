吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）が、6月6日の初日から24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が同年に記録した173億5000万円の実写日本映画の興収記録を、22年ぶりに塗り替えた。配給の東宝と作品の公式SNSが25日、発表した。実写日本映画の興収ベストテンは、以下の通り。＜1＞「