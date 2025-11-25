長年大切にしてきた人形やぬいぐるみを感謝の気持ちとともに供養するイベントが24日、山形市で開かれました。参加した人たちは思い出を振り返りながら祭壇に手を合わせていました。山形市の葬儀場、「やすらぎ嶋ホール」で開かれたこのイベントは、長年大切にしてきた人形やぬいぐるみを供養しようと「JA葬祭」が毎年行っているものです。今回は山形市内を中心に200人あまりが葬儀場を訪れ、あわせて1238体の人形やぬいぐる