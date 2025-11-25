ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が25日に開幕した。瓜生正義（49＝福岡）は安定板使用で行われた初日4Rで5コースから差すと、1周2マークで他艇と接触し、不良航法を取られて10点の減点を受けた。