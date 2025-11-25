元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏がリバプールのアルネ・スロット監督に向け、FWモハメド・サラーを先発から外すべきだと提言した。イギリス『BBC』が報じている。リバプールは22日のプレミアリーグ第12節でノッティンガム・フォレストと対戦し、0-3の完敗を喫した。先発フル出場したサラーは不発。今季ここまで公式戦5ゴールにとどまり、昨季プレミアリーグで得点王とアシスト王の2冠を達成した姿とは