Adoが、2026年7月4日、5日に日産スタジアムライブを開催する。 （関連：B'z、Ado、V6、マカロニえんぴつ、ILLIT、レトロリロン……注目新譜6作をレビュー） 本公演のタイトルは後日発表。チケットは現在、ファンサイト『Adoのドキドキ秘密基地』にてチケット最速先行が受付中だ。期間は12月5日23時59分までとなっている。 （文＝リアルサウンド編集部）