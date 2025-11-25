海ごみゼロへ向けた市民意識の向上を図ろうと大村湾沿岸の5市5町で一斉に清掃活動がおこなわれました。 大村市や長崎市など沿岸の5市5町がワンチームで大村湾の環境を守ります。 海と日本PROJECTの一環でおこなわれた「ワンダーベイチャレンジ」。 大村湾を楽しむイベントや環境を守る活動をしている「ワンダーベイ」が初めて開催しました。 （大村市から参加） 「自分が住んでいるところの大村