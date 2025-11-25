ボリショイ劇場で行われたコンサートに出席したプーチン大統領＝12日、ロシア首都モスクワ/Getty Images/File（CNN）ロシアのプーチン大統領は24日、トルコのエルドアン大統領と電話協議を行った。クレムリン（ロシア大統領府）が公表した電話会談の記録によれば、プーチン氏は、ウクライナでの戦争をめぐり、米国が提示した「和平案」の一つが「原則として、最終的な平和的解決の基礎となり得る」との見方を示した。発表によると