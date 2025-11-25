「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。異業種から転身した青木代表をはじめ、30代の若いメンバーが中心となって経営と酒造りを担う。2年目の今季は弟で稲作責任者の青木魁人（かいと）氏が手がけた自社栽培米で仕込む日本酒「Domaine Aoi（ドメーヌ