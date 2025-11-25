楽天の滝中瞭太投手（３０）が２５日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１２００万円増の４０００万円でサインした。今季は７月１２日のソフトバンク戦でプロ初完投初完封を達成したが、４勝９敗と負け越したことに「負けの数がすごく気になった。なんとか負けないピッチングをしたい」と白星にこだわりたいを見せた。直球の強さを毎年追い求めており、「（今季を）振り返ってみても、いいときは真っすぐで押し込めて