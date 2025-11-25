2025年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2025〜』が2026年1月28日（水）、CD／デジタルでリリースされることが決定！2025年11月25日（火）より、各販売店にてCDの予約受付がスタートしています。 CD／デジタルアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2025〜』  CDアルバ