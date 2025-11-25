巨人の宮原駿介投手が２５日、地域振興活動の一環で東京・多摩市立西落合小学校を訪問し、キャリア教育授業を行った。子どもたちの質問に答えながらこれまでの野球人生などを振り返り、自身の考え方などを伝えた。質問コーナー後には、投球練習を実演。子どもたちともキャッチボールを行って交流し、「子どもたちのはつらつさというか、元気なエネルギーを僕ももらいました。本当に良い体験になりました」と振り返った。ルー