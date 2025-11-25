お寺・仏像研究家で芸人のみほとけ（３１）が２５日、結婚したことを自身がパーソナリティーを務めるＹＢＳラジオの「はみだししゃべくりラジオキックス」で発表した。「先週火曜日の１１月１８日、放送終了後、とある役所に婚姻届を出してきました。結婚しました！」と報告した。みほとけは１９９４年１０月２７日、神奈川・鎌倉市の出身。２０１５年にアイドルとしてデビューし、２０１６年にはミス鎌倉を１年間務めた