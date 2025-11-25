アフガニスタンで25日、パキスタン軍による空爆があり、子どもを含む少なくとも10人が死亡しました。アフガニスタンのタリバン暫定政権は25日、東部のホスト州で隣国のパキスタン軍が住宅を空爆し、子ども9人を含む少なくとも10人が死亡したと明らかにしました。一方、パキスタンでは24日、北西部のペシャワルの治安部隊の施設を武装集団が襲撃し、隊員3人が死亡する自爆テロが発生しています。襲撃したのは3人で、アフガニスタン