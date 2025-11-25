夫や義実家との関係は、既婚女性にとって悩みの種になることもありますよね。ときには信じていた人が思わぬ一面を見せ、振り回されることも……。今回は筆者の友人のエピソードをご紹介します。 「離婚」と聞いた途端、優しかった義母が…… もうこれ以上関わりたくない……。味方だと思っていた人の裏切りは、それほどまでに私にとって衝撃的なことでした。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】