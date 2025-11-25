俳優の吉沢亮（31）が主演、横浜流星（29）共演の映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が24日までに173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）を超えて邦画実写で歴代1位になったと東宝が発表した。上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。吉沢、横浜を始