ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、２６年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を表明した。これを受け、侍ジャパン・井端弘和監督が以下のコメントを発表した。「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。ＷＢＣ大会連覇に向けて、日本