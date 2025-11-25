〈リピート顧客の満足度向上 オフライン販売も強化〉三井不動産の関連会社mitaseru JAPANが展開する、有名飲食店などの冷凍グルメ宅配サービス「mitaseru(ミタセル)」がサービスリニューアルを実施する。今回のリニューアルでは、資本業務提携を行っているSUPERSTUDIOのAIコマースプラットフォーム「ecforce」を活用してECストアを刷新し、定期便やポイントサービスといった機能を拡充する。また、百貨店催事や高質スーパーなどで