欠製油メーカーの26年3月期の上期業績は大幅減益が目立った。油脂コスト悪化や価格改定の実勢化の遅れなどが要因となったが、今年に入ってオイルバリューの上昇、ミールバリューの低下という言い回しが頻繁に聞かれるようになった。これらは製油業界では一般的な概念で、大豆を搾油した時に得られる油と大豆かすの相対的な価値比率と説明される。大豆の油分は約20%で、ざっくり油と大豆かすは2対8の割合になる。大豆かすは主に家畜