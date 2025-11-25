「丸亀製麺」などを手がけるトリドールホールディングス傘下のトリドールジャパンが展開する「やきとり屋とりどーる」の22年ぶりとなる関西新店舗「やきとり屋とりどーる吹田店」が、19日にオープンした。【写真】おいしいヤツ…「やきとり屋とりどーる吹田店」のイメージ「やきとり屋とりどーる」は、トリドールホールディングスの原点ともいえる創業業態。1985年に兵庫県加古川市で開業した焼鳥居酒屋「トリドール3番館」が