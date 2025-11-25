全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月27日から12月3日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は11月26日から12月2日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜能登・大阪/関西線、大阪/伊丹〜大分・熊本・宮崎線、札幌/千歳〜稚内・函館・秋田線、長崎〜五島福江線、沖縄/那覇〜宮古線・