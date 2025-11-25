四川航空は、大阪/関西〜成都/天府線を12月1日から減便する。現在は1日1往復を運航しており、12月1日から水・金・日曜の週3往復に減便する。12月15日からは火・木・土曜に運航曜日を変更する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は大阪/関西発が5時間20分、成都発が3時間55分。同路線はこの他に、中国東方航空をあわせた2社が運航している。■ダイヤ3U3964大阪/関西（16：10）〜成都/天府（20：30）／水・金・日（12月1