タレントの上原さくらが24日に自身のアメブロを更新。娘とともにチョコレート店で買い物を楽しんだ様子を明かした。この日、上原はスイスのプレミアムチョコレートブランド『リンツ』の店舗を訪れたことを報告し「アウトレットのリンツでも、普通の店舗と同じように試食でリンドールをひと粒貰えたの あれめちゃ嬉しいですよね」とコメントした。続けて「娘と2人でウキウキ相談しながらリンドールの量り売りを選びました」と明かし