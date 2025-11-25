米沢市によりますと、きょう正午ごろ、山形県米沢市笹野で、クマがくるみの木に登っているのを住民が見つけたということです。クマは1頭で体長はおよそ60センチとみられています。 午後0時45分ごろに警察がクマを確認。しかしその後、午後1時ごろに市の職員が駆けつけた時にはクマの行方がわからなくなっていて、警察が周辺を捜索しています。