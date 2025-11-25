長崎市議会が開会し、議員定数削減の条例改正案が可決されました。 長崎市議会は、V・ファーレン長崎のJ1昇格を後押ししようとロゴ入りTシャツを着て開会しました。 （議会運営委員会 梅元 建治 委員長） 「平成23年度の約44万人から現在では約38万人3000人に大きく減少している」 議会では市の人口減少を理由に議員定数を現行の40人から36人に削減する条例改正案が提案され、採決の結果