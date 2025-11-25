【モデルプレス＝2025/11/25】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が11月24日、自身のInstagramを更新。エレガントなコーディネートを披露し、反響が集まっている。【写真】37歳元フィギュア選手「女神のよう」胸元ざっくりドレス姿◆浅田舞、胸元ざっくり＆美脚披露浅田は「『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに参加しました」とつづり、写真