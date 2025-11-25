【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの南明奈が11月24日、自身のInstagramを更新。3歳になる息子の可愛らしい姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳美女タレント「仕草が可愛すぎ」3歳息子の姿公開◆南明奈、3歳息子の可愛らしい姿公開南は「自動洗車機は少しドキドキするらしい」とつづり、息子の写真を投稿。チャイルドシートに座り、手のひらで顔を覆いながら「指の隙間からチラチラ見てた」と息子の様子を記している。