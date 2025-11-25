【モデルプレス＝2025/11/25】櫻坂46の石森璃花が11月24日、自身のInstagramを更新。オーストラリアでのガーリーなコーディネートを公開し、美しい脚を披露した。【写真】櫻坂46メンバー「絵になる」美脚際立つガーリーコーデ◆櫻坂46石森璃花、ガーリーコーデで美脚披露石森は羊と本の絵文字を添え、オーストラリアでの写真を公開。大きな花の飾りがついたニットのヘッドドレスに白いレース素材のアウターというガーリーなコーデ