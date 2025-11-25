ボーイズグループNCT DREAMが17日に発売した6枚目のミニアルバム「Beat It Up」が、24日に発表された韓国のハントチャート週間アルバムチャートで100万枚を超える売り上げを記録した。ハントチャートは、韓国の音楽チャートで、加盟店で実際にCDが販売された枚数を集計する「売上ベース」のチャート。NCT DREAMは、10連続ミリオンセラーを記録した。英国音楽専門マガジン「CLASH」は「NCT DREAMが、最も得意な、すべての要素を隙間