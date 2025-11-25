フェラーリ・アニェッリ財団とイタリアの地元機関は、次世代の技術および自動車分野のイノベーターの育成を目的とした教育拠点「M-TECH Alfredo Ferrari」をマラネッロに創設すると発表した。【画像】フェラーリ・アニェッリ財団と地元機関が協力して、あらたな教育拠点を実現（写真7点）32000平方メートルの敷地に建てられるのは、4階建ての施設。施設内には40以上の教室に加えて、共用エリア、実験室、ワークショップ、カフェや