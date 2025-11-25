大人気絵本シリーズ『パンどろぼう』のグッズが購入できるオンラインショップが12月1日にオープンすることが決定した。【画像】限定描き下ろしイラスト！購入特典の「パンどろぼう」ランチョンマット「パンどろぼう公式オンラインショップ」では、文具、雑貨、本など、子どもから大人までが楽しめるグッズを販売。また、オープンを記念した購入特典の配布や、オンラインショップ限定商品の販売も予定している。■オープン記念