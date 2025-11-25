来年1月2、3日の箱根駅伝に出走する国学院大陸上部の前田康弘駅伝監督、上原琉翔主将（4年）、野中恒亨（3年）が25日、東京都内で行われた「ADIDASEKIDENDAY」に出席。契約を結ぶアディダスのシューズの魅力や、約1カ月後に迫った箱根駅伝への展望などを語った。国学院大は10月の出雲駅伝を制したものの、今月初旬の全日本大学駅伝は4位で連覇ならず。前田監督は2大会を通じて「収穫と課題が明確に出た」と話した。昨年度