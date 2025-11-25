歌舞伎役者の半生を描いた映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が２４日までに１７３億７７３９万円となり、日本映画の実写作品で歴代１位となった。配給元の東宝が発表した。「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（２００３年）の記録を更新した。