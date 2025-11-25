来年3月に開幕するWBCに大谷翔平（31、ドジャース）が出場を表明したことを受け、侍ジャパンの井端弘和監督が25日、コメントを発表した。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦井端監督はNPBエンタープライズを通じ「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大