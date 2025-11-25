２５日に放送されたテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」では前駐中国大使の垂秀夫氏が出演。日中関係について、中国側がここまで激怒している理由を解説した。大下アナは日中首脳会談までは順調だと思われたが「なぜ（中国は）ここまで怒りを露わに？」と聞いた。垂氏は、「一般的な理由として、当然、台湾問題は中国にとって最も大事な、核心中の核心。超えてはいけないレッドライン」だといい、「でも、ここまで