私はキョウカ。夫のハルト、息子のガクと3人暮らしをしています。今は育休中。仕事はお休みして育児に専念しています。最近は息子の後追いが始まり、家事をするのもひと苦労……。とくにキッチンには危ないものがたくさんあるので、料理をするのがとても大変です。できれば夫にも少し手伝ってほしいのですが、夫は全く協力する気がなさそうです。何とか説得を試みたいのですが、うまくいくのでしょうか。私が夕飯作りをしていると