水面には怪しげな…人気漫画「ちいかわ」の公式Xが更新され、初の映画化とキービジュアルが発表となった。映画のタイトルは「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」。主人公であるちいかわ、ハチワレ、ウサギが豪華な報酬を掲げる討伐に誘われ向かった「島合宿」を中心に物語が展開していく。キービジュアルではボートに乗ったちいかわら3匹が、花冠をつけ月明かりを見上げている様子が描かれているほか、水面には怪しげな陰も映