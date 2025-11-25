肩まで伸びたパーマヘア女優の優香(45)が雰囲気ガラリのテレビ出演オフショットを公開し、話題を呼んでいる。「楽しい旅でした」とつづり、「帰れマンデー見っけ隊!!」(テレビ朝日)のオフショットをインスタグラムに投稿。肩まで伸びたパーマヘアで柔らかな笑顔と落ち着いた雰囲気を見せている。10日の放送に登場し、サンドウィッチマンと共に群馬県と新潟県にまたがる谷川岳で絶品グルメを巡る旅に参加。豪快な食べっぷりを見