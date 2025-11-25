レゲエ歌手のジミー・クリフさんが死去した。81歳だった。家族が24日、公式SNSを通じて明らかにした。投稿によると、死因は発作とそれに続く肺炎によるものとされている。【写真】ジミー・クリフさんの写真と家族からの追悼文投稿では「深い悲しみとともに、夫のジミー・クリフが発作とそれに続く肺炎のためこの世を去ったことをお知らせします」と報告され、「彼とともに歩んでくれた家族、友人、アーティスト仲間、同僚たち