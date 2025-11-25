プロレーサーの宮城光さんが警視庁八王子署の1日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。きのう（24日）警視庁八王子警察署の1日署長に就任したのはプロレーサーの宮城光さんです。宮城さんは全国で安全運転講習などを行っていて、自身のレーサー経験などを交え安全な運転方法をトークショーで伝えました。プロレーサー・宮城光さん「止まれますか。避けられますか。周りに迷惑をかけていませんかということを心の片隅に残して