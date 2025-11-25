高知県土佐清水市は25日、市発注工事の入札で最低制限価格を漏らしたとして、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕された市長の程岡庸容疑者（66）が、市に辞職の意向を申し出たと発表した。辞職願は28日付で提出、12月1日の議会で審議される見込み。市によると、辞職の理由について程岡容疑者は「市政の混乱を長引かせないため」と弁護人に話しているという。早川聡副市長は「市民の信頼を回復できるよう全力で取り組む」との