レゲエ界の大御所ジミー・クリフさんが発作と肺炎のため２４日、死去した。８１歳だった。同日に妻のラティファ・チェンバースさんがＳＮＳで明らかにした。チェンバースさんはインスタグラムへの投稿で「深い悲しみとともに、夫のジミー・クリフが発作とそれに続く肺炎のためこの世を去ったことをお知らせします。彼とともに歩んでくれた家族、友人、アーティスト仲間、同僚たちに感謝します。世界中のファンのみなさん、みな