【モデルプレス＝2025/11/25】フジテレビが11月25日、2025−2026年末年始特別番組のタイムテーブルを発表。あわせて、2026年1月新番組情報も公開された。【写真】フジ、年末年始特番タイムテーブル発表◆フジテレビ、年末タイムテーブル発表2025−2026年末年始特別番組は、「年末イッキ見！『119エマージェンシーコール』」（12月27日13：30〜15：55／28日9：15〜11：15／29日16：00〜17：50／30日14：45〜17：45／31日9：50〜11：