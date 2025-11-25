OpenAIのサム・アルトマンCEOと元Appleのデザイナーであるジョナサン・アイブ氏が共同開発する「AIハードウェア」について、最初のプロトタイプはすでに完成済みで、2年以内には完成予定であることが明らかになりました。Sam Altman & Jony Ivehttps://www.emersoncollective.com/persons/sam-altman-and-jony-ive-dd-2025In conversation: OpenAI's Sam Altman and LoveFrom's Jony Ive with Laurene Powell Jobs | #ECDemoDa