お笑いコンビ「きしたかの」高野正成（36）が24日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。今回の企画は「第2回リズムネタ保護選手権」で、高野は相方の岸大将とともにリズムネタに初挑戦した。「デブ」「ハゲ」「チビ」「ブス」と自虐ワードを使った2人。これに審査員のくりぃむしちゅー上田晋也は500点満点中200点、AKB48の向井地美音は100点と点数をつけた。「えー？そんな…。めっちゃ低