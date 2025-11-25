東宝は２５日、映画「国宝」（李相日監督、吉沢亮主演）の興行収入が１７３・７億円を突破して、２００３年に公開された織田裕二主演の「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）の１７３・５億円を超えて、実写邦画歴代１位になったと発表した。１１月２４日までの公開１７２日間で、観客動員数は１２３１万人という。吉田修一氏の同名小説を映画化。吉沢演じる喜久雄が任侠の