楽天の滝中瞭太投手（30）が25日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、1200万円増の来季年俸4000万円でサイン（金額は推定）。「入団して6年、大きなケガなく1軍、2軍とずっと投げ続けている。そこは本当に評価してもらっています」とうなずいた。6年目の今季は15試合に登板し、4勝9敗、防御率3・44。7月12日のソフトバンク戦ではプロ初完投初完封をマークした。来季の飛躍に向け、ストレートの強さを追い求め