¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥×¥íÌîµåºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÈÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£4Áª¼ê¤Ë¤ÏÉû¾Þ¤È¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿Éú¸«¤ÏÍèµ¨¡¢ÀµÊá¼ê¤òÁè¤¦¾å¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤Æ¤¤