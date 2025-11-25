東京・足立区で車が暴走し11人が死傷した事故で、事故前に車を盗んだとして逮捕された男が、自動車販売店に入店してから約2分で車を盗み出したとみられることがわかりました。【映像】車から降りて逃走する男の様子24日、足立区で車が歩道に突っ込むなどし、80代の男性が死亡、10人がけがをしました。警視庁は、事故を起こした車を自動車販売店から盗んだ疑いで37歳の男を逮捕しています。その後の捜査関係者への取材で、男